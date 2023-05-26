Суд признал ЦГКБ №1 виновной в заражении COVID-19 ветерана ГУФСИН Горскова. Но странности продолжаются

Октябрьский районный суд признал ЦГКБ№1 Екатеринбурга виновной в заражении ветерана ГУФСИН Виктора Горскова коронавирусом в 2020 году. Однако история на этом не закончилась. Представители больницы не согласились с решением и подали апелляцию в Свердловский областной суд, но и там заседание снова откладывается. Причем причин отложения пострадавшей стороне толком не объяснили.

Второе по счету заседание должно было пройти сегодня – 26 мая. По словам супруги Виктора Горского Светланы, накануне ей позвонили с незнакомого номера якобы от Свердловского областного суда по поводу переноса заседания. Однако имени, должности и причины переноса супруге пострадавшего так и не озвучили.

"Мне в последнее время постоянно мошенники звонят, а тут незнакомый стационарный номер. Говорят: "Заседание перенесли, передайте вашему адвокату". Почему позвонили мне? Почему не Виктору, не Наталье (адвокат)? Почему отменили? Я перезваниваю на этот номер, а в телефоне раздается: "В сети не зарегистрирован". А если я передам что-то не то? А если и вовсе не передам? Я же без юридического образования, почему мне-то звонят?" – рассказала Накануне.RU Горскова.

Действительно, на первом заседании судья Свердловского облсуда сообщила, что Светлана Горскова, хоть и является нотариально заверенным представителем своего мужа, который по состоянию здоровья не может так часто посещать суды, на заседании в апелляционной инстанции может находиться только в качестве слушателя. Сегодня в суде сообщили, что уведомляли о переносе все стороны, однако почему позвонили именно Светлане – так и не прояснили. Более того, на момент публикации в картотеке нет информации о переносе заседания, а аккредитоваться на процесс можно было и за час до процесса.

"Заседание сегодня не состоится, оно перенесено определением суда. Вчера всем сторонам помощник позвонил, рассказал, что просто перенос определением судьи, в том числе по поступившему ходатайству от Роспотребнадзора, который занят в другом процессе. Он предоставил документы, что желает участвовать. Определение вынесено судьей единолично. Заседание перенесено на 14 июня. О переносе будет изложено в определении", – пояснили в суде.

В приемной суда также подтвердили, что незнакомый номер принадлежит им, однако позвонить на него нельзя – для уточнения информации необходимо искать другие номера. В пресс-службе информацию берут из картотеки, в ней сообщение о переносе появится только на следующий день после несостоявшегося заседания.

"Третье лицо - Роспотребнадзор, в судебное заседание 19 мая 2023 не явилось и уважительных причин неявки не предоставило. 26 мая 2023г. судебное заседание отложено по причине направления представителем третьего лица ходатайства об отложении. Оснований для неявки в судебное заседание 26 мая 2023 г. у истца и представителя не имелось, так как информация на официальном сайте суда о переносе судебного заседания отсутствовала", – пояснила адвокат Наталья Липаткина.

При этом Виктор Горсков готов был принять участие в сегодняшнем судебном заседании, несмотря на состояние здоровья. По его словам, процесс могут намеренно задерживать, чтобы лучше подготовиться.

Адвокат обратилась в приемную суда и подала заявление на ознакомление с ходатайством. Накануне.RU также написали запрос в Роспотребнадзор. Следующее заседание запланировано на 14 июня.