В Германии автомобиль "пристроился" к кортежу Шольца, его водитель обнял канцлера в аэропорту

Во Франкфурте-на-Майне мужчина смог преодолеть все посты охраны в аэропорту, подойти к канцлеру Германии Олафу Шольцу и крепко обнять его.

24 мая канцлер ФРГ вместе с министром финансов Кристианом Линднером и другими членами делегации возвращался с мероприятия, посвященного 25-летию Европейского центрального банка во Франкфурте-на-Майне, приводит ТАСС данные издания Bild. Правительственный кортеж сопровождали местные полицейские и телохранители главы правительства Германии. Однако по дороге, как пишет издание, за последней патрульной машиной вдруг пристроился неизвестный легковой автомобиль. За рулем, по данным издания, находился 48-летний мужчина, предположительно, с греческой фамилией, который позже сказал, что принял кортеж канцлера за большую свадьбу.

Полицейские, как указывает Bild, предположительно, не сразу заметили машину, которая не входила в состав правительственной колонны. Охранники во Франкфурте-на-Майне пропустили ее через шлагбаум в аэропорту, хотя номер автомобиля не был заранее зарегистрирован, как все остальные. Колонна приблизилась к правительственному самолету Airbus A 319. Когда Шольц вышел из автомобиля и направился к лайнеру, мужчина внезапно бросился к канцлеру, крепко пожал ему руку и обнял. Только когда мужчина снова отпустил Шольца, телохранители, как отмечает газета, осознали опасность ситуации. Мужчину задержали и допросили в полицейском участке, резюмирует газета.