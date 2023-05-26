В Челябинске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство младенца

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство младенца, которого нашли в мусорном контейнере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, младенца обнаружили сегодня утром в контейнере во дворе дома по улице Красная. Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Младенца госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства.

"В настоящее время следственными органами проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в СК.