"Иван Хурс" зашел в Севастопольскую бухту своим ходом, - Mash

Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" зашел в Севастопольскую бухту, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, корабль идет своим ходом, без буксиров и очевидных повреждений.

24 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ безуспешно пытались атаковать тремя беспилотными катерами корабль "Иван Хурс" Черноморского флота. По данным ведомства, все катера противника уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 140 километрах северо-восточнее Босфора. В телеграм-каналах при этом появлялась информация, что корабль ЧФ якобы поврежден украинским беспилотником.