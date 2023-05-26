26 Мая 2023
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

По решению депутатов 140 миллионов рублей в год из бюджета Нижневартовска направляются на поддержку малого и среднего бизнеса

Сегодня состоялось 19-е заседание Думы Нижневартовска. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники рассмотрели 13 вопросов повестки дня.

алексей сатинов, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты приняли отчет об исполнении бюджета 2022 года. Город закрыл период с профицитом в 362 тысячи рублей. Это стало возможным благодаря привлечению кредитных средств. При этом размер муниципального долга вырос до 1,39 млрд рублей.

дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Доходная часть по итогам 2022 года составила 22,5 млрд рублей, расходная – 22,2 млрд.

решение, монитор, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Заседание городской Думы проходит в день российского предпринимательства, депутаты поинтересовались как исполняется бюджет города в части оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу.

депутаты, дума нижневартовска(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

«Предприниматели вносят существенный вклад в финансовую стабильность нашего города. В Нижневартовске действует программа поддержки предпринимательства. Это и предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, гранты предпринимателям на исполнение проектов, в городе действуют льготные ставки по налогам, утвержденные городской Думой. Поддержка предпринимательства составляет около 140 миллионов рублей в год», - пояснили чиновники.

Претерпел изменения и бюджет текущего года. В части доходов он вырос на 164,5 млн рублей, в част расходов – на 230,8 млн., дефицит бюджета вырос до 1,1 млрд рублей и составляет 16,5%. Чиновники уверили депутатов – дефицит находится в рамках допустимых показателей и к окончанию финансового года должен сократиться.

дума нижневартовска, монитор(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты Нижневартовска соберутся на очередное заседание 30 июня. Оно должно стать последним в текущей сессии.

 

Теги: дума нижневартовска, бюджет, поддержка малого бизнеса, профицит


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