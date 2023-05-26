По решению депутатов 140 миллионов рублей в год из бюджета Нижневартовска направляются на поддержку малого и среднего бизнеса

Сегодня состоялось 19-е заседание Думы Нижневартовска. Как передает корреспондент Накануне.RU, народные избранники рассмотрели 13 вопросов повестки дня.

Депутаты приняли отчет об исполнении бюджета 2022 года. Город закрыл период с профицитом в 362 тысячи рублей. Это стало возможным благодаря привлечению кредитных средств. При этом размер муниципального долга вырос до 1,39 млрд рублей.

Доходная часть по итогам 2022 года составила 22,5 млрд рублей, расходная – 22,2 млрд.

Заседание городской Думы проходит в день российского предпринимательства, депутаты поинтересовались как исполняется бюджет города в части оказания мер поддержки малому и среднему бизнесу.

«Предприниматели вносят существенный вклад в финансовую стабильность нашего города. В Нижневартовске действует программа поддержки предпринимательства. Это и предоставление субсидий субъектам малого и среднего бизнеса, гранты предпринимателям на исполнение проектов, в городе действуют льготные ставки по налогам, утвержденные городской Думой. Поддержка предпринимательства составляет около 140 миллионов рублей в год», - пояснили чиновники.

Претерпел изменения и бюджет текущего года. В части доходов он вырос на 164,5 млн рублей, в част расходов – на 230,8 млн., дефицит бюджета вырос до 1,1 млрд рублей и составляет 16,5%. Чиновники уверили депутатов – дефицит находится в рамках допустимых показателей и к окончанию финансового года должен сократиться.

Депутаты Нижневартовска соберутся на очередное заседание 30 июня. Оно должно стать последним в текущей сессии.