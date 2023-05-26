26 Мая 2023
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Общество За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

В Александрийской Церкви предложили план "объединения" УПЦ с раскольниками

Митрополит Зимбабвийский Серафим (Киккотис) из Александрийской Церкви предложил план "канонического пути решения украинского вопроса".
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Так как Александрийский Патриархат ушел в раскол, то и весь план Киккотиса заключается в "объединении" УПЦ с раскольниками. Он считает, что РПЦ надо убедить в "восстановлении" анафематствованного Михаила Денисенко-Филарета, который должен письменно выразить свое покаяние и послушание. Это необходимо для того, чтобы задним числом признать рукоположение нынешнего лидера раскольников Сергея Думенко-Епифания, так как его и почти всех его "коллег" "рукополагал" Денисенко.

Затем Церкви нужно тоже уйти в раскол и провести большой собор о создании единой организации. Ее предстоятелем может быть избран Денисенко, замом - нынешний киевский митрополит Онуфрий, а его замом - Думенко. В случае смерти Денисенко "предстоятелем" станет Онуфрий, а после - молодой Думенко.

При этом в 2019 году сам Денисенко заявил о том, что он не признает "снятие" с себя анафемы главой Фанара патриархом Варфоломеем, так как никогда не признавал саму анафему. А если Варфоломей признает, что на Денисенко была анафема, то она лежит на всех, кого он "рукополагал", включая Думенко. К слову, это соответствует церковным канонам.

Подобный план ранее предлагал митрополит Элладской Церкви Иерофей (Влахос).

"Правблог" полагает, что озвучивание этих планов говорит о том, что у Фанара так и не получилось увести УПЦ в раскол. И, несмотря на заявления о том, что вопрос решен и закрыт, на Фанаре понимают, что это не так. Также возможно, что со стороны определенных кругов УПЦ были посланы некие сигналы в сторону Фанара о готовности идти на уступки. И тот тоже выразил готовность частично пересмотреть свои действия по созданию на Украине "единой церкви" в 2018 году. Об этом свидетельствует недавнее заявление архиепископа Элпидофора о том, что Фанар может выступить в качестве посредника. В целом же эти предложения нереализуемы не только по причине невозможности "объединения" Церкви с раскольниками, но и по причине амбиций внутри последних.

Теги: церковь, УПЦ, украина, раскол


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