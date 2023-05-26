На трех улицах Екатеринбурга по просьбам жителей ввели одностороннее движение

В Екатеринбурге на улицах Крутой, Таборинской, Проезжей и на автодороге в микрорайон Калиновский вводится одностороннее движение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты учли мнение жителей уральской столицы, неоднократно обращавшихся в мэрию с просьбой об обеспечении безопасности движения в этой части города. Теперь движение по улице Крутой, от Таборинской до автодороги в микрорайон Калиновский, и улице Таборинской, от Крутой до Проезжей, станет односторонним. Там установят соответствующий знак.

Как уточнили в администрации, нововведение вступит в силу в конце июня 2023 года. Знак "Одностороннее движение" действует в отношении всех транспортных средств.