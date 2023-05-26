26 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Минпромторг РФ оспаривает торги по продаже ЗиДа

Министерство промышленности и торговли РФ обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительными торгов по продаже имущества "Машиностроительного завода им. Дзержинского" (ЗиД), сообщает "Ъ-Прикамье".

Заявление поступило 23 мая. Заседание по его рассмотрению назначено на 19 июня. Одновременно с заявлением Минпромторг попросил принять обеспечительные меры в виде запрета заключения договора купли-продажи имущества. В этом суд министерству отказал, так как на дату его обращения с заявлением о принятии обеспечительных мер договор с победителем торгов уже был заключен.

Напомним, торги по продаже имущественного комплекса машзавода имени Дзержинского единым лотом выиграло столичное ООО "ПСК "Спецпроектстрой". Цена сделки составит 725 млн руб.

ЗиД производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию.

С 2005 года машзавод находится в процедуре банкротства.

В 2022 году имущественный комплекс Машиностроительного завода имени Дзержинского оценили в 4 млрд руб. "Балансовая стоимость актива составляет 1,47 млрд руб., рыночная стоимость без НДС — 4 млрд руб.", - говорится в документе.

Теги: ЗиД, банкротство, Спецпроектстрой, торги


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Ранее 21.04.2023 14:29 Мск Имущество ЗиДа купило на торгах столичное ООО "ПСК "Спецпроектстрой"

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