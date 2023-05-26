Газификация отдаленных территорий Екатеринбурга набирает темп

В Екатеринбурге продолжают реализацию программы "социальной догазификации", уделяя особое внимание отдаленным территориям уральской столицы. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сформировал межведомственную комиссию по организации газоснабжения населения. В рамках региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области в план-график включено 2 тысячи 500 объектов, подлежащих газификации на территории столицы Урала до 2028 года.

Как отметил депутат Екатеринбургской городской думы Михаил Вечкензин, газификация отдаленных территорий переходит в активную фазу.

Так, в рамках программы будет построено свыше 4 километров распределительных газопроводов на улице Визитной в Малом Истоке и в квартале улиц Специалистов – Былинной – Таволжской – переулка Креничного в поселке Исток. У жителей более 120 домов появится возможность подключиться к системе газоснабжения.

По утвержденными Правительством РФ правилам подключения домовладений в рамках программы "социальной догазификации" гражданам оказывается государственная социальная помощь в форме компенсации затрат на газификацию домовладения, в частности, покупку, монтаж оборудования, строительство газопровода на территории участка в объеме 90% затрат, но не более 70 тыс. руб.

Мерой социальной поддержки могут воспользоваться граждане, достигшие 60 или 55 лет, малоимущие семьи и одиноко проживающие граждане, а также граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая или социальная пенсия по инвалидности. Кроме этого, для возмещение данных затрат возможно использование средств областного материнского семейного капитала.

В соответствии с действующим законодательством, программа "социальной догазификации" реализуется только на территории газифицированных населенных пунктах. На сегодняшний день в составе Екатеринбурга 19 населенных пунктов, из которых шесть негазифицированных поселка: Березит, Медный, Палкинский Торфяник, Северка, Широкая речка и село Верхнемакарово. Меньший уровень газификации имеют населенные пункты Чкаловского района в связи развитием строительства на территории, наличием других энергетических систем, в том числе достаточной мощности центров электропитания и функционирование локальных систем теплоснабжения.

С запуском программы "социальной догазификации" городскими властями пересмотрены приоритеты строительства газовых сетей в рамках муниципальной программы "Развитие жилищного и коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования Екатеринбург", курс взят на газификацию негазифицированных населенных пунктов.

Основным условием для включения домовладения в план является его нахождение в газифицированном населённом пункте. Заявку на подключение можно подать на официальном сайте оператора газификации, портале госуслуг или обратившись в АО "Екатеринбурггаз" (улица Белинского, 37). К заявке необходимо прикрепить ситуационный план земельного участка (можно сделать самостоятельно), копию документа, подтверждающего право собственности на домовладение, а также копии паспорта и СНИЛС. После принятия заявки гражданину будет направлен договор, содержащий информацию о сроках выполнения работ.