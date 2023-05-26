26 Мая 2023
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Экономика В России
Фото:Накануне.RU

Четверть россиян отмечает рост цен на хлеб и почти 40% - рост цен на мясо

Россияне сообщили о росте цен на хлеб и хлебобулочные изделия.

За последние две недели 24% соотечественников ощутили изменение стоимости этих товаров. В середине мая заметивших такие изменения было 18%, а в начале мая о росте цен на хлеб сообщал 21% респондентов, об этом говорится в отчете "Фонда "Общественное мнение" об исследовании настроений россиян.

Также за две недели на 5% выросло число тех, кто заметил рост цен на мясо и птицу. В целом таких россиян довольно много – 36% на конец мая.

29% сообщают, что заметили рост стоимости молочных продуктов, также растет число заметивших инфляцию в ценах на сахар, овощи и фрукты, рыбу и т.д.

Между тем, в начале мая президент Владимир Путин и глава МЭР Максим Решетников обсудили, как все плохо с инфляцией у недружественных стран и как хорошо у нас: если в Германии мартовская инфляция составила 7,4%, то в России лишь 3,5%, а в апреле стала 2,6%.

Теги: россияне, инфляция, рост цен, хлеб, мясо


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