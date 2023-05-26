26 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Аномальная жара в Свердловской области спадет в конце мая

Синоптики дали прогноз, когда аномальная жара покинет Свердловскую область.

Напомним, в начале этой недели МЧС предупредило свердловчан о жаре в 35 градусов. Как сообщается на официальном сайте Уральского гидрометцентра, в ближайшие трое суток, 27-29 мая, сохранится аномально жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов: по ночам ожидается 13-18 градусов, а днем – до 33 градусов.

"Кое-где прогремят внутримассовые грозы, пройдет кратковременный дождь, вероятен порывистый ветер. В последние два дня мая длительное всевластье антициклона все же пошатнется: атмосферный фронт проследует через территорию Свердловской области с кратковременным дождем, осадки более вероятны в северных и горных районах области", - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

По прогнозам метеорологов, жара ослабеет: температура воздуха 30-31 мая ожидается до 10-15 градусов ночью, днем – до 27 градусов.

Как сообщало Накануне.RU, на сегодняшний день ни один пляж в Свердловской области не прошел проверку спасателей.

Теги: жара, синоптики, прогноз, Свердловская область


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