ФСБ: В Геленджике предотвращен теракт

В Геленджике предотвратили теракт, задержан сторонник украинского неонацизма, планировавший устроить взрыв, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, подозреваемый собирался подорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из объектов правоохранительных структур региона.

В оборудованном в лесу тайнике изъято готовое к применению СВУ, а по адресу проживания - компоненты для его изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Мужчина арестован.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 25-летнего жителя Оренбургской области, готовившего по указанию спецслужб Украины теракты в военкомате и отделе службы.