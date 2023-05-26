26 Мая 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В районе Челябинской области выбрали нового главу

Главой Нагайбакского района Челябинской области избран директор по качеству компании "Ситно" Егор Тимофеев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе районной администрации.

По итогам конкурса на пост претендовали три кандидата – депутат Светлана Мамедалина, глава Переселенчесокго поселения Артем Матвеев и Егор Тимофеев. Большинство депутатов поддержали кандидатуру Тимофеева.

38-летний Егор Тимофеев работал в различных структурных подразделениях администрации Магнитогорска. В последнее время был директором по качеству в компании "Ситно".

Напомним, 15 марта глава Нагайбакского района Челябинской области Иван Сурменев подал в отставку после областного совещания у губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Глава региона раскритиковал руководителя муниципалитета за работу по уборке снега и наледи. Это привело к гибели ребенка. При падении льда с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Фершампенуаз Нагайбакского района смертельные травмы получил 10-летний мальчик. Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих обязанностей).

Временно исполняющим обязанности главы района был назначен первый заместитель главы Яков Кригер.

Теги: отставка, глава, конкурс,


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