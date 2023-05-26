26 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: fdlx.com

В России может появиться социальный банковский вклад

В Госдуму внесен законопроект о создании социального банковского счета и социального банковского вклада.

Открытие таких счетов и вкладов будет доступно только для граждан с подтвержденным низким уровнем доходов. Законопроект предусматривает гарантированное начисление дохода в размере процентной ставки, привязанной к ключевой ставке Банка России.

Максимальный размер вклада не может превышать 50 тысяч рублей. Вклады в иностранной валюте не допускаются. Проценты по вкладу начисляются ежемесячно на действующий счет. Размер ставки не может быть ниже ключевой ставки ЦБ плюс 1%. Договор социального банковского вклада заключается не более чем на один год и может быть продлен на такой же срок при условии, что его владелец по-прежнему является получателем средств поддержки.

Договор социального банковского счета (вклада) заключается в электронной форме с использованием "Госуслуг".

Теги: промышленность, технологии


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