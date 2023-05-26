В Югре на месторождении ЛУКОЙЛа произошел пожар

В Сургутском районе произошел пожар на месторождении ЛУКОЙЛа.

О пожаре сообщили ряд местных СМИ и telegram-каналов. Некоторые источники сообщают, будто бы пожар все еще идет, но уже локализован. Однако корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар произошел накануне, и в 21.48 пожар был уже ликвидирован.

Пожар произошел во время ремонтных работ на скважине. Огнем были объяты скважина, подъемный агрегат и оборудование КРС. Это оборудование и пострадало. Загрязнения окружающей среды не произошло.

Погибших и пострадавших нет.