В Екатеринбурге "курьера" задержали соседи обманутой им пенсионерки

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело 20-летнего молодого человека. Его обвиняют в мошенничестве в отношении пенсионеров.

Парень был так называемым "курьером". Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, он состоял в организованной группе, которая специализировалась на хищении денег у пожилых людей. Соучастники сообщали пенсионерам о якобы совершенных по вине их родственников ДТП и предлагали передать деньги "для лечения пострадавших" и "во избежание привлечения виновника к уголовной ответственности".

"Курьер" заходил к старикам домой, забирал купюры, а затем вносил их на подконтрольные преступной группе счета. Часть денег он оставлял себе в виде "вознаграждения". Таким способом в ноябре 2022 года аферисты обманули восемь пожилых жителей Свердловской области на сумму более 1,4 млн рублей.

В одном случае "курьер" попался: вмешались соседи пожилой женщины, к которой он явился за деньгами. Неравнодушные уральцы задержали его в момент получения суммы.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд уральской столицы.