26 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Нельзя успокаиваться". Алексей Текслер пообещал продолжить динамичное развитие Челябинской области

В Челябинской области строят школы, детские сады и объекты здравоохранения. Эта работа будет продолжена. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер в ежегодном обращении к депутатам Законодательного собрания региона, передает корреспондент Накануне.RU.

До конца 2024 года в регионе появится 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов, в настоящий момент 71 ФАП в 27 муниципалитетах уже построен. Началось строительство поликлиники в селе Миасском Красноармейского района, завершилось проектирование новой больницы в Нязепетровске, хирургического корпуса детской областной больницы. Завершается проектирование многопрофильной больницы в Магнитогорске. За прошлый год в областные медучреждения поставили 175 единиц транспортных средств и 1 325 единиц современного оборудования.

С 2019 года в области открыли 50 детских садов, 12 из них в прошлом году. В этом году появится еще десять новых учреждений.

"По итогам 2022 года уже практически 80% детей учатся в первую смену, и это число с каждым годом увеличивается. Для этого в регионе в прошлом году построили 6 новых школ: в Верхнеуральске, Копейске, Миассе, Кунашакском, Пластовском и Сосновском районах. Еще 7 строим и реконструируем в этом году. Продолжаем программу по капитальному ремонту действующих школ: в 2022 году реализованы работы в 17 школах", - рассказал Алексей Текслер.

Ведется ремонт детских лагерей. Для развития детей в регионе открыто семь центров цифрового образования "IT-куб", 11 "Кванториумов" и шесть центров "Точка роста".

"Расширение сети таких уникальных объектов продолжим. Ставлю задачу удвоить их количество в ближайшие годы", - поручил губернатор.

Для профориентации молодежи в Челябинской области открыли 12 профильных мастерских на базе учреждений среднего профессионального образования, четыре образовательно-производственных центра по ведущим отраслям промышленности Южного Урала. В этом году появится еще четыре таких центра.

Началось строительство межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске.

Проект межвузовского кампуса в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Кроме того, в области занимаются модернизацией объектов культуры. Так, в прошлом году после двух лет масштабного ремонта в Челябинске снова начал свою работу Театр кукол имени В. Вольховского, проводится ремонт в театре драмы имени Наума Орлова, в этом году начался ремонт Магнитогорского театра кукол и актера "Буратино". открыто 31 модельная библиотека, 11 из них в прошлом году. В 2023 году будет открыто еще шесть модельных библиотек, Дом культуры в селе Муслюмово Кунашакского района, музей каслинского литья в Каслях, а также два пилотных быстровозводимых модульных Дома культуры в поселках Заозерный и Синеглазово в Копейске.

Активно в регионе развивают спортивную инфраструктуру. Реконструировали стадионы в Верхнем Уфалее, Снежинске, Троицке и Уйском районе, завершается строительство нового ледового дворца в Усть-Катаве, ФОКа в Джабыке в Карталинском районе, строятся бассейны в Аргаяше и Уйском. Также новый бассейн появится в Магнитогорске. В прошлом году открыли новый центр современного пятиборья "Рифей", Академию хоккея и тренировочный каток "Трактор", лыжероллерную трассу у Карпова пруда, построили новую двадцатипятиметровую чашу бассейна "Строитель".

В Челябинской области развивают дорожно-транспортную инфраструктуру. Завершено расширение до четырех полос трассы М-5. В прошлом году было отремонтировано почти 720 километров региональных и местных дорог. В этом году отремонтируют около 850 тыс. кв.м. полотна. Губернатор поручил региональному миндору до 1 июля разработать и утвердить пятилетний план по всем муниципальным дорогам.

В Челябинской области ведется активная работа по обновлению общественного транспорта. В прошлом году приобрели и модернизировали 154 единицы автобусов и электротранспорта. Кроме того, из федерального бюджета регион получит 1,2 млрд рублей. Эти деньги пойдут на поставку автобусов разного класса в 21 муниципальное образование области. "Уже в этом году и в первом квартале следующего года мы обновим общественный транспорт не только в наших крупных городах, а по всему региону. И это, безусловно, заметят наши жители", - отметил глава области.

автобусы, Алексей Текслер,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В ближайшая время начнется основная фаза строительства метротрама.

"Все эти и другие масштабные проекты инфраструктурного, социального развития стали возможными благодаря нашему общему труду, росту нашей экономики, росту налоговой базы и, конечно, благодаря серьезной помощи региону со стороны федерального центра. А это очень непросто – решать такие вопросы. Помогают только тем, кто целеустремлен, умеет защитить интересы региона, берет на себя ответственность и справляется с ней. Но нельзя успокаиваться. Хочу заверить, что я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать. Обязательно нужно продолжить динамичное развитие региона", - подчеркнул Алексей Текслер.

Вице-губернатор Ирина Гехт отметила, что из года в год регион увеличивает темпы по строительству новых и восстановлению уже существующих объектов образования, спорта, культуры. "Это очень важно с точки зрения создания благоприятного социального климата как в больших городах, так и в районах. Созданием современной социальной среды мы решаем сразу несколько проблем – от уменьшения оттока молодежи на другие территории до профилактики криминальных инцидентов", - рассказала она.

"Хочу отметить, что губернатор в своем обращении и в работе регионального правительства уделяет немаловажное внимание вопросам развития культуры. Результаты этой работы мы с коллегами из Общественной палаты области видим в муниципалитетах. Новые точки притяжения, которые создаются в городах и селах, очень востребованы. Уверен, они будут пользоваться огромной популярностью", - считает заместитель председателя Общественной палаты Челябинской области о развитии культуры и туризма на территории Южного Урала Евгений Андреев.

Теги: Алексей Текслер, школы, детские сады, дорожный ремонт, общественный транспорт,


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