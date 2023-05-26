26 Мая 2023
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Про атаку на Белгородчину

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Общество Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Гладков: Погибший при атаке ДРГ умер от выстрела в голову, а не от осколочного ранения

Причиной смерти жителя Белгородской области в результате нападения на регион украинской ДРГ стал выстрел в голову, а не осколочное ранение. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Погибший — командир отделения Преображенского батальона Юрий Горевой. Он не был военнослужащим, однако Гладков сообщил, что из областного бюджета его семье выплатят три миллиона рублей.

Напомним, украинская диверсионно-разведывательная группа 22 мая проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. В регионе был введен режим КТО. Боевики обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами. 23 мая Минобороны РФ заявило, что украинские вооруженные подразделения "заблокированы и разгромлены". Глава региона сообщал о том, что в результате украинской атаки погиб один мирный житель, пострадали 13.

На территорию Белгородской области зашли диверсанты ВСУ(2023)|Фото: t.me/vvgladkov

Теги: гладков, дрг, белгородская область, погибший


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