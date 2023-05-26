26 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

За год спрос на новые автомобили вырос почти на 60%

За год спрос на новые автомобили в России вырос на 57,3%, к таким выводам пришли эксперты "Авито Авто", сравнив динамику в мае этого года с показателями мая 2022 года.

При этом количество объявлений о продаже новых авто увеличилось на 22%, отмечают в компании.

Средняя стоимость нового автомобиля в мае этого года составила чуть больше 2,9 млн руб.

В топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей в мае 2023 года вошли: (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA), Haval, Kia, Chery и Geely.

Теги: спрос, новые автомобили, авито авто


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