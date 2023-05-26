В Екатеринбурге пожарные спасли из горящего дома 13 человек, кота и попугая

В Екатеринбурге минувшей ночью из-за пожара эвакуировали жилой дом. Пожарные спасли больше 10 человек и домашних питомцев.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в первом часу ночи поступил сигнал о пожаре на улице Академика Бардина в уральской столице. На площади в 40 квадратных метров огнем было повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка в квартире и на балконе на 3-м и 4-м этажах, а также имущество на балконе и оконные рамы на 5-м, 4-м и 3-м этажах пятиэтажного жилого дома.

По лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью масок "Самоспасатель" были спасены 10 человек, в том числе три ребенка. Из окна 4-го этажа комбинированным способом при помощи трехколенной и штурмовой лестниц спасли еще трех человек. Всего до прибытия огнеборцев были эвакуированы 47 жильцов.

Как уточнили в МЧС, помощь потребовалась не только людям: также пожарные спасли кота, проведя ему искусственную вентиляцию легких и непрямой массаж сердца. В итоге пушистый выжил. Кроме него был спасен попугай.

В ведомстве добавили, что в тушении задействовались 12 единиц техники и 31 человек личного состава.