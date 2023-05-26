Компания Илона Маска получила разрешение на испытание мозговых нейрочипов на людях

Компания Neuralink Илона Маска получила от санитарных властей США (FDA) разрешение на проведение клинических испытаний нейрочипов на людях.

Компания была основана в 2016 году, с 2019 года Маск периодически обещал, что Neuralink скоро начнет испытания импланта для лечения таких тяжелых неврологических явлений как паралич и слепота. Только в начале 2022 года компания запросила одобрение FDA, и в первый раз власти отклонили заявку.

FDA раскритиковало несколько моментов, таких как литиевая батарея чипа, возможность "движения" чипа в головном мозге человека, проблема безопасного извлечения устройства без повреждения тканей мозга.

СМИ отмечают, что FDA выдало разрешение на фоне парламентского расследования, инициированного конгрессменами в отношении Neuralink. Они заподозрили, что исследователи компании, заявившие ранее об успешном испытании чипов на животных, могли быть поспешны в своих выводах.

Neuralink уже становилась объектом внимания американских властей. Так, в прошлом году генеральный инспектор Министерства сельского хозяйства США по запросу федерального прокурора начал расследование после сообщений, что компания умертвила около 1,5 тыс. животных в ходе экспериментов – овец, свиней и обезьян.