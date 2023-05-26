Решение о передаче "троицы" РПЦ зависит от руководства страны, - РПЦ

Председатель экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин полагает, что решение о передаче иконы "Троица" Андрея Рублева из Третьяковской галереи в храм Христа Спасителя к православному празднику – Дню Святой Троицы, 4 июня – зависит от позиции высшего руководства страны.

Решение все равно остается на усмотрение руководства, сказал ТАСС Калинин, отвечая на вопрос о том, будет ли доставлена икона в храм Христа Спасителя к 4 июня или же сроки ее передачи церкви сдвигаются.

Напомним, ранее ученые из комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета РАН обратились с открытым письмом к министру культуры России Ольге Любимовой. Они призывают "сделать все возможное, чтобы предотвратить разрушение величайшего памятника русской и мировой культуры" — иконы Андрея Рублева "Святая Троица".