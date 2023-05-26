26 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ

В Энергодаре Запорожской области предотвращен теракт. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, покушение готовилось Украиной в отношении журналиста одного из федеральных СМИ, написал политик. Подробности Рогов пообещал предоставить позже, добавив, что ведутся следственные действия.

По данным источника РВНП, в регионе из журналистов федеральных СМИ работает только корреспондент телеканала "Россия-24" Ольга Курлаева. Сама она в Telegram-канале сообщила, что с ней все хорошо.

В феврале в Энергодаре взорвался автомобиль, в результате теракта погиб один человек.

Теги: энергодар, теракт, журналист


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