В Челябинске нашли младенца в мусорном контейнере

В Челябинске в мусорном контейнере нашли новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Младенца обнаружили сегодня утром в контейнере во дворе дома по улице Красная. Ребенка госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства. Сейчас все материалы переданы в следственные органы СУ СК России по Челябинской области.