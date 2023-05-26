В Новосибирске мобилизованный получил срок за уклонение от службы

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор рядовому Владимиру Константинову, который, по данным следствия, уклонился от военной службы.

Солдат ради уклонения от военной службы 29 декабря 2022 г. самовольно оставил палаточный лагерь воинской части, дислоцированной в Новосибирской области, и уехал домой. Там Константинов продолжил жить с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу. 23 января 2023 г. Константинов по указанию следователя прибыл в военный следственный отдел Следственного комитета России по Новосибирскому гарнизону. Константинов наказан пятью годами колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает в своем telegram-канале Второй восточный окружной военный суд.

Осенью 2022 г. Владимира Константинова призвали в армию по мобилизации. Срочную службу он проходил в 2016–17 гг. в одной из воинских частей Приморья, уточняет "Ъ". До мобилизации он жил в Черепановском районе Новосибирской области и работал грузчиком на фабрике мороженого. Для подготовки к СВО его и других бойцов направили в учебный палаточный лагерь, разбитый рядом с Новосибирским высшим войсковым командным училищем в Академгородке. Там солдат провел около трех месяцев.