Более 135 млн рублей «Уралкалий» направил на финансирование летнего отдыха детей сотрудников

26 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Более 135 млн рублей «Уралкалий» направил на финансирование летнего отдыха детей сотрудников

Стартовала летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников Группы «Уралкалий».

Так, в загородном лагере компании «Уральские самоцветы» в Пермском крае за летний период отдохнут 1 068 детей в возрасте от 7 до 12 лет.

детский отдых, летний лагерь для детей(2023)|Фото: пресс-служба ПАО "Уралкалий"

Для них будут проведены 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Дети размещаются в благоустроенных корпусах, для них организовано пятиразовое питание. Отдыхающим доступны крытый плавательный бассейн, клуб, кружки по интересам, а также спортивные площадки и секции.

На побережье Черного моря во Всероссийском детском центре «Смена» (город Анапа, Краснодарский край) отдохнут 884 подростка в возрасте от 9 до 15 лет. Продолжительность одной смены также составит 21 день.

детский летний лагерь(2016)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ПАО "Уралкалий" , сотрудники Группы оплачивают не более 10% от полной стоимости путевки. Остальные расходы берёт на себя компания в рамках социального пакета, который является одним из лучших среди предприятий горно-химической отрасли промышленности Пермского края.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий» отмечает: "Организация летней оздоровительной кампании для детей сотрудников является важной составляющей социального пакета «Уралкалия» и одним из приоритетов социальной политики компании. Качественный отдых поможет детям набраться сил перед новым учебным годом, получить новые впечатления, завести друзей. На финансирование летней оздоровительной кампании в этом году «Уралкалий» направил более 135 млн рублей".

Теги: детская летняя оздоровительная компания, уралкалий, дети сотрудников


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети