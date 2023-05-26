Очагом пожара в Аксарке стала квартира многодетной семьи

На Ямале следователи проводят проверку по факту пожара в трехэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Юбилейный, д. 83, в Аксарке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре в правоохранительные органы поступило в 08.14. Очагом возгорания по предварительным данным стала квартира на втором этаже, где проживает многодетная семья. Жильцы дома оперативно эвакуированы.

По предварительным данным, сведений о пострадавших нет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного отдела по Приуральскому району и следователей-криминалистов аппарата следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за противопожарную безопасность.