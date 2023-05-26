Очагом пожара в Аксарке стала квартира многодетной семьи

26 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про атаку на Белгородчину

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа

Очагом пожара в Аксарке стала квартира многодетной семьи

На Ямале следователи проводят проверку по факту пожара в трехэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Юбилейный, д. 83, в Аксарке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре в правоохранительные органы поступило в 08.14. Очагом возгорания по предварительным данным стала квартира на втором этаже, где проживает многодетная семья. Жильцы дома оперативно эвакуированы.

По предварительным данным, сведений о пострадавших нет.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа в составе сотрудников следственного отдела по Приуральскому району и следователей-криминалистов аппарата следственного управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за противопожарную безопасность.

Теги: дом, Аксарка, микрорайон Юбилейный, пожар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.05.2023 09:59 Мск В Аксарке потушили пожар в трехэтажном жилом доме
Ранее 26.05.2023 08:20 Мск В Аксарке дотла сгорел трехэтажный дом: поселок обесточен, жильцов соседних домов эвакуировали

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети