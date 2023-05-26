26 Мая 2023
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Фото: Накануне.RU

Свердловчане переоформили 35 тысяч кредитов на 15 млрд рублей

С 1 марта 2022 по 31 марта 2023 года банки Уральского федерального округа пересмотрели условия почти по 100 тысячам кредитов на 43 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Реструктурированный портфель составил 2% общей задолженности жителей уральских регионов. Большая часть реструктуризаций проводилась по собственным программам банков (91%), остальные – по закону о санкционных кредитных каникулах и в рамках ипотечных каникул.

Чаще всего жители УрФО оформляли реструктуризации по потребительским кредитам. На втором месте идут кредитные карты, на третьем – ипотека.

По данным управления, больше всего реструктуризаций было проведено в Свердловской области: жители Среднего Урала переоформили 35 тысяч кредитов на 15 млрд рублей. Далее идет Челябинская область: банки изменили условиям по 25 тысячам кредитов южноуральцев на сумму почти 9 млрд рублей. На третьем месте ХМАО-Югра, где оформили 15 тысяч реструктуризаций на 8 млрд рублей.

Теги: кредиты, банки, оформление


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