Свердловчане переоформили 35 тысяч кредитов на 15 млрд рублей

С 1 марта 2022 по 31 марта 2023 года банки Уральского федерального округа пересмотрели условия почти по 100 тысячам кредитов на 43 млрд рублей. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Реструктурированный портфель составил 2% общей задолженности жителей уральских регионов. Большая часть реструктуризаций проводилась по собственным программам банков (91%), остальные – по закону о санкционных кредитных каникулах и в рамках ипотечных каникул.

Чаще всего жители УрФО оформляли реструктуризации по потребительским кредитам. На втором месте идут кредитные карты, на третьем – ипотека.

По данным управления, больше всего реструктуризаций было проведено в Свердловской области: жители Среднего Урала переоформили 35 тысяч кредитов на 15 млрд рублей. Далее идет Челябинская область: банки изменили условиям по 25 тысячам кредитов южноуральцев на сумму почти 9 млрд рублей. На третьем месте ХМАО-Югра, где оформили 15 тысяч реструктуризаций на 8 млрд рублей.