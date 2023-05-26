ВСУ обстреливают Грайворон в Белгородской области: повреждены газопровод и ЛЭП

Грайворонский городской округ Белгородской области с раннего утра находится под обстрелом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, жертв и пострадавших нет.

В Грайвороне в результате обстрела повреждения получили четыре частных домовладения, написал в Telegram-канале губернатор. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи. В одном из магазинов выбиты окна. Кроме того, осколками снаряда посекло один автомобиль.

В Глотово разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании дома культуры, повреждены ограждения магазина и ближайших построек.

24 мая сообщалось, что районы Белгородской области обстреливались за последние сутки 36 раз. Вечером во вторник в регионе был отменен режим КТО, но при этом атаки продолжились. Сам Белгород был атакован беспилотником, который сбросил взрывное устройство на проезжую часть.