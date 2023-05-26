В Госдуме недовольны работой ФСБ на границе и предлагают создать объединенный штаб

В Госдуме, очевидно, не довольны тем, как ФСБ охраняет границу с Украиной и предлагают создать некий объединенный штаб, который бы координировал работу всех силовых ведомств, об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картополов ("Единая Россия").

По его мнению, в той же Белгородской области, на которую напали диверсанты, достаточно силовиков, но их действия "не сведены в единую структуру и единую систему". Каждое ведомство "работает на себя", заявил Картополов РБК.