Депутат Госдумы рассказал о законопроекте про запрет "смены пола"

Хотя внесение законопроекта о запрете "смены пола" ожидалось вчера, пока он так и не внесен. Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что ключевыми являются два пункта.

Первый – это запрет изменения пола в паспорте, второй – запрет медицинского вмешательства, направленного на "смену пола".

По его словам, чтобы не лишить медицинской помощи тех людей, у которых присутствуют врожденные органические изменения, в тексте законопроекта будет указано, что речь идет о людях с психическими заболеваниями и отклонениями, которым вдруг начинает казаться, что у них "другой пол".

Также обсуждается необходимость фиксации требования о создании национального раздела в Международной классификации болезней (МКБ). Ведь в МКБ 11-го пересмотра, который Россия должна принять до 2025 года, сказано, что транссексуализм - это особенность здоровья, а педофилия - не болезнь, а лишь расстройство.

"Я очень надеюсь, что этот законопроект, который сейчас подписывают десятки моих коллег из всех фракций Государственной Думы, будет как можно быстрее принят и мы, в конце концов, сделаем важнейший этический выбор, прекратим деятельность секты, которая втягивает детей в этот ад", - написал Николаев.

Он считает, что деятельность структур структур по "смене пола" очень близка к деятельности деструктивных тоталитарных сект, которая в России запрещена.