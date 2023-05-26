26 Мая 2023
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Экономика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Новосибирская область представила на международном форуме в Петербурге региональный передовой опыт производства органической продукции

Аграрии Новосибирской области в числе первых начали осваивать производство органической продукции – сразу после вступления в силу профильного федерального закона. Во время работы на площадке X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге губернатор Андрей Травников представил опыт региона по поддержке производителей, которые реализуют проект перехода на органику.

Уже сегодня, несмотря на то, что этот рынок ещё формируется, Новосибирская область входит в тройку лидеров по количеству сертифицированных производителей. Сегодня девять компаний производят органическую продукцию: шесть из них сертифицированы и в национальной, и в международной системах. Два производителя-экспортёра сертифицированы по европейскому стандарту. В этом году ещё две организации завершают сертификацию по евростандарту, три – выполняют конверсию, сообщил Андрей Травников. Один из крупнейших новосибирских производителей биопрепаратов – Сиббиофарм – сертифицировал свою продукцию для применения в органическом сельском хозяйстве.

конференция по органике(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как сообщает пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в общей сложности на территории региона под органическое земледелие по европейским стандартам сертифицировано почти 12 тысяч гектаров, по российским стандартам – почти 11 тысяч гектаров. Еще более 9 тысяч гектаров проходят конверсию. Без применения химических средств защиты растений и азотных минеральных удобрений аграрии выращивают озимые рожь и сурепицу, овёс, ячмень, пшеницу, гречиху, лекарственные травы, расторопшу.

овощи, ярмарка, продукты, питание(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Для того, чтобы помочь нашим сельхозпредприятиям перейти к выпуску органической продукции, мы провели серьёзную разъяснительную кампанию. Учитывая высокую стоимость органической сертификации, в самом начале реализации проекта Правительство региона ввело для сельхозпроизводителей новую меру господдержки – возвращаем им 70 процентов затрат на сертификацию. На ближайшие три года в бюджете региона на неё заложено 7,5 миллионов рублей. Эта мера господдержки действует как для тех, кто прошёл сертификацию, так и для тех, кто находится на этапе конверсии», – подчеркнул Андрей Травников.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Как результат, готовность перейти на производство органической продукции изъявили и небольшие фермерские хозяйства, и крупные агрохолдинги.

Андрей Травников также сообщил, что в Новосибирской области утверждена региональная программа развития экспорта. Поставлена задача – к концу 2024 года увеличить на 30% (в сравнении с 2020 годом) объём несырьевого неэнергетического экспорта.

андрей травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«В АПК ставку делаем, в первую очередь, на наращивание экспорта органической продукции. Здесь задачи достаточно амбициозны: вывозить нашу продукцию как минимум, в шесть стран мира, увеличить до 15 компаний количество производителей органической продукции, сертифицированных по международным требованиям. Региональную поддержку планируем предоставить, как минимум, 21-му сельхозпроизводителю органической продукции», – заявил Андрей Травников.

Губернатор также посетил ярмарку органической продукции, в которой участвуют, в том числе, и новосибирские производители: птицефабрика «Октябрьская», «Сибирское поле» и «Дары Ордынска». Добавим, что Новосибирская область вошла в пилотный проект по развитию внутреннего рынка органической продукции. В прошлом году было заключено соглашение с фондом «Органика».

Теги: аграрии, переход на органику, андрей травников, биопрепараты, сертификация, агрохолдинги


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