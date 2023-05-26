26 Мая 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа

В Аксарке потушили пожар в трехэтажном жилом доме

В Аксарке потушили пожар в трехэтажном жилом доме, в микрорайоне Юбилейный, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа".

Ликвидация открытого горения объявлена в 10.56. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специалисты противопожарной службы ЯНАО и МЧС России.

Сигнал в пожарную часть села Аксарка поступил сегодня в 08.13, дежурный караул к месту происшествия прибыл в кратчайшие сроки. По прибытию наблюдалось сильное задымление и открытое пламя в квартире на втором этаже.

Пожар в Аксарке(2023)|Фото: Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа

Огнеборцы немедленно приступили к ликвидации возгорания. Основные силы дежурного караула были направлены на уточнения информации о находящихся внутри здания людей. Пожару был присвоен повышенный ранг. К месту возгорания были направлены дополнительные силы пожарной охраны. Тушение пожара осложняли порывы ветра. В ходе тушения пожара, производилась защита соседних жилых домов. В результате пожара дом поврежден по всей площади.

Причины и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Жильцов дома временно разместят в спальном корпусе школы интернат села Аксарка.

Теги: дом, Аксарка, микрорайон Юбилейный, пожар


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