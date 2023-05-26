Мы упустили целое поколение, которое не умеет выжимать тряпку, - депутат

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая ("Единая Россия") выступила одним из соавторов законопроекта о трудовом воспитании школьников. Она предлагает сделать общественно полезный труд обязательным для детей.

"Я уверена, что он [законопроект] правильный, своевременный, и его надо было принимать лет десять назад, потому что, видимо, мы упустили целое поколение, которое не умеет выжимать тряпку, когда дома моют полы. Мальчиков, которые не умеют забить гвоздь, девочек, которые не умеют приготовить еду. То, чему раньше у нас в школах учили. Будем это возвращать — вообще отношение к школе, как к дому. Ты же дома не мусоришь, если что-то грязно, взял тряпку, вытер", - цитирует Буцкую радио "Говорит Москва".

Между тем, эксперты отмечают, что авторам законопроекта придется вносить коренные изменения во множество документов, а не только в закон "Об образовании", потому что сейчас родительское право предусматривает возможность не давать согласие на "трудовое воспитание" ребенка.