Тюменские нефтепроводчики победили в региональной летней cпартакиаде

Сборная команда АО "Транснефть – Сибирь" заняла первое место по итогам региональной V летней Спартакиады организаций системы "Транснефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Транснефть - Сибирь".

Спортивное мероприятие, приуроченное к 30-летию "Транснефти", проходило в Омске. На протяжении двух дней более 150 работников соревновались в личном и командном первенствах в восьми видах спорта, в числе которых волейбол, баскетбол, мини-футбол, бильярд, эстафета по легкой атлетике.

В состав сборной команды "Транснефть – Сибирь" вошли сильнейшие спортсмены, определенные по итогам отборочного тура спартакиады среди подразделений предприятия, который прошел в начале мая в Тюмени. На региональной спартакиаде в Омске в турнирной таблице по всем видам спортивных состязаний у тюменских спортсменов нет ни одного третьего места, а количество первых мест составило определяющее большинство – в восьми дисциплинах из 12-ти, что позволило команде занять первое место. На втором месте в турнирной таблице - команда "Транснефть – Западная Сибирь" (г. Омск), на третьем – сборная команда АО "Русские электрические двигатели", АО "Транснефть нефтяные насосы" и ООО "Уральские динамические машины"(г. Челябинск).

"Конечно, волнительно выходить на такие старты, но это волнение буквально через несколько секунд проходит, и ты делаешь то, что должен делать на максимуме и хорошо. В спорте, как и в работе – нужно быть сильным, смелым, сообразительным, чтобы достичь высоких результатов. Мы это стараемся делать. Вот и результат", - сказал Кирилл Лаптев электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Тобольского УМН, победивший в беге на 100 метров и в эстафете по легкой атлетике.

Сборная команда, сформированная из сильнейших спортсменов, будет представлять регион "Сибирь" на всероссийской V летней Спартакиаде среди организаций системы "Транснефть" в Казани, которая пройдет с 23 по 25 июня этого года.