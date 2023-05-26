1win – ставки на спорт онлайн

Оператор онлайн-клуба 1вин предлагает делать ставки на спорт по-новому. У каждого игрока будет доступ к большому количеству бонусов.

Кейсы 1вин: бесплатные деньги для всех

Новому клиенту 1win стоит внимательно присмотреться к панели навигации официального сайта. Внутреннее меню содержит ссылки на альтернативные бонусы. Одним из таковых становятся денежные кейсы.

Кейс – это виртуальный ящик. В каждом скрывается призовая сумма. Ящик открывается за деньги. Например, оператор предлагает пользователю потратить 10 кредитов, но взамен получить до 100 монет.

Гемблер получает доступ не просто к бонусу, а к азартной игре с авторской механикой. Таких кейсов нет ни в одном другом онлайн-казино и букмекерском клубе. Пользователь может перевести выигранные деньги на карту за пару секунд. Результат розыгрыша становится известен за секунду.

Игроку предлагается сразу несколько кейсов. Каждый отличается по цене. Чем выше стоимость, тем выше шанс поймать крупную выплату. Некоторым пользователям везет, и они зарабатывают сразу по 100000 баллов.

Повысить свои шансы беттеры могут через бустеры. В каждом ящике можно приобрести дополнительные бонусы, которые дают от 10% до 30% шансов на удачу.

Вырученные деньги помогут сформировать надежный банк для игры в режиме букмекера. У пользователя на балансе будет достаточная сумма, хотя изначально бюджет может быть ограничен всего лишь сотней монет.

Как делать ставки на ваучеры

Как и в любом другом игорном заведении, в 1 вин есть своя система кэшбэк. Правда, классический кэшаут забирают только клиенты виртуального казино. Проигранные деньги со ставок на спорт невозможно вернуть.

Вместо этого оператор разработал систему ваучеров. Это индивидуальные купоны, благодаря которым можно получить бесплатные деньги. Вин-коины, снятые через бонус-код, можно обменивать по курсу один-к-одному на настоящую валюту.

Ваучеры распространяются тремя способами:

Новичок получает первую партию вин-коинов за подписку на сообщество ВКонтакте. Администрация перечислит на баланс 100 кредитов.

Постоянные клиенты находят ваучеры через специальный бот и сообщество в Telegram. Это лучший способ быть в курсе всех новых акций.

Регулярные посетители могут активировать по несколько ваучеров из паблика ВКонтакте. У каждого бонуса есть ограничения, касающиеся количества активаций. Как только оператор сообщит о появлении нового промокода, медлить не стоит.

Деньги с ваучеров – это бездепозитный бонус. На этот подарок не накладываются дополнительные условия. Средства после обмена можно использовать как в букмекерской конторе, так и в онлайн-казино. Эту опцию не нужно отыгрывать по вейджеру.

Бонусы для экспресс-ставок

Клиенты букмекерской конторы 1 вин открывают ставки типа экспресс гораздо чаще, чем ординары. Это вполне объяснимо. Оператор с самого своего дебюта в 2018 году предлагает регулярный бонус на комбинированные пари.

Призовая опция открывается, когда в купоне есть хотя бы 5 событий. Если этот экспресс зайдет, посетитель получит прибавку к выигрышу в 7%. Максимальные 15% ожидают тех, кто добавляет в один купон более 10 исходов на матч.

Ставки на экспресс выгодны по нескольким причинам:

Следить за ходом сразу нескольких матчей на сайте 1win удобно. Переключение между карточками событий не перекидывает беттера из блока с открытыми ставками. Пользователь может легко переходить в другие матчи, смотреть видео и текстовые трансляции, но держать в обзоре собранный экспресс.

Общий коэффициент купона может быть рекордным. Это оптимально, когда бюджет ограничен. Посетитель БК делает ставку на минимальные 10 кредитов, но благодаря множителю х100 выходит в ощутимый плюс.

Прибавка в 15% к выигрышу становится вполне реальной. Собрать рабочий экспресс легко. 1 win предлагает бесплатную статистику для всех спортивных дисциплин. Сделать достоверный прогноз сразу на несколько событий не так уж трудно.

Чтобы открыть экспресс, нужно для начала определиться со спортивными ивентами. После открытия карты матча посетитель выбирает формат исходов и в один клик добавляет выбранные рынки.

Как найти рекордные коэффициенты

Низкая маржа букмекера уже обеспечивает для клиентов коэффициенты выше средних по рынку. В этом можно убедиться, если посмотреть на котировки матчей из премьер-лиги. Большинство этих событий носит предсказуемый характер.

Как на явных фаворитов, так и на очевидных аутсайдеров букмекерская контора дает котировки в среднем на 0.5 выше, чем у конкурентов. Пользователи, которые играют на малых коэффициентах и всегда ставят на лидера, получают преимущество. Можно регистрировать пари на предсказуемые исходы, выигрывать не так много и постепенно увеличивать банкролл.

Беттеры, которые хотят рисковать, идут двумя путями. Во-первых, можно ставить не в лайве и прематче, а делать долгосрочные прогнозы. Коэффициент на потенциального чемпиона может превысить х200. Предстоит подождать около полугода, но взамен забрать огромную выплату. Это выгодно, например, для Формулы 1. В гонках Гран-при чемпион часто становится известен уже ранней осенью, а поэтому не обязательно ждать конца сезона.

Во-вторых, поклонники футбола получают возможность присмотреться к низшим дивизионам из стран третьего мира. В Африке и Южной Америке силы команд в футболе имеют широкий разброс. Вчерашний аутсайдер легко может выиграть у фаворита уже через 2-3 матча. Букмекер при этом не сбавляет коэффициенты и открывает возможность для заработка внимательным аналитикам.

Аутсайдер за пару недель может кардинально изменить состав спортсменов и таким способом стать основной силой в турнире. Беттер открывает экспресс сразу с несколькими рынками на матчи одной лиги и зарабатывает за счет невнимательности букмекера. Операторы не всегда учитывают второстепенные детали, влияющие на расстановку сил в чемпионате.

Гарантированный бонус в 500%

Во многих букмекерских клубах для получения стартового бонуса нужно потратить немало денег. 1win ломает эту практику. Оператор выдает подарки всем клиентам без исключения. Все, что требуется от игрока, это внести хотя бы минимальную сумму.

Бонусный баланс отображается в специальном кошельке. Индикатор можно найти рядом с разделом кассы. Для букмекера и казино выдаются разные акции, но приветственный подарок используется в обоих режимах.

Подарок выдается после пополнения счета. В кассе 1 вин это делается в несколько кликов. Посетитель выбирает способ пополнения. Если это банковская карта, то оператор предложит игроку перевести указанную сумму на определенный счет. Как только транзакция будет подтверждена в мобильном приложении, на балансе игрока появятся деньги.

После этого игроку нужно перейти в раздел акций и согласиться на получение презента. Система БК автоматически посчитает 500% от депозита и переведет кредиты на подарочный кошелек.

Бонусные деньги резервируются на неограниченный срок. Посетитель будет постепенно отыгрывать этот баланс и переводить на основной кошелек учетной записи. Каждая успешная ставка с коэффициентом не ниже 3.0 означает, что оператор списывает 5% с бонусного счета и перечисляет эту сумму в банк учетной записи игрока.

Как зарегистрировать спортивную ставку

Открывать ставки в 1 win удобно как в браузерной, так и в мобильной версии. Пользователь выбирает исходы из карточки события. Интерфейс футбольного матча открывается посередине экрана.

В верхней части публикуется информация по играющим командам, есть трансляция матча. Администрация старается расширить сетку вещания. Сегодня клиенты смотрят матчи в лайве, даже если это событие из низшего дивизиона одной из африканских стран.

Чуть ниже игрок сортирует виды рынков. Например, клиент выбирает общий тотал. Этот рынок отображается в левом боковом меню, где как раз и регистрируется пари. Посетитель прописывать сумму и нажимает на кнопку «сделать ставку». Бет резервируется и отображается уже во вкладке с открытыми пари.

На некоторые матчи распространяется функция продажи. Пользователь может не ждать окончания матча, если он сомневается в том, что выбранный исход зайдет. Ставку можно продать либо по нулевой цене, либо по небольшому плюсу. Это защищает новичков от быстрого слива депозита.