На Урале осужден водитель грузовика, сбивший сидевшего на дороге мужчину

Житель уральского города Ивдель осужден за ДТП, в котором погиб мужчина. Пострадавший сидел на проезжей части и был умышленно сбит грузовиком.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 6 июля прошлого года: осужденный водитель управлял автомобилем марки ЗИЛ и заметил человека, сидевшего на дороге и мешавшего проезду. Шофер остановился и попросил освободить проезжую часть. Однако мужчина это проигнорировал и остался сидеть.

Тогда водитель начал движение, зацепил сидящего автомобилем и протащил его на некоторое расстояние. В результате потерпевший получил множественные травмы, от которых скончался еще до приезда "скорой помощи".

Как отметили в прокуратуре, своей вины шофер так и не признал. Ивдельский городской суд назначил ему два года лишения свободы. Однако в соответствии со статьей 53.1 УК РФ колонию заменили на принудительные работы на этот же срок. 10% от заработка мужчина будет отдавать в доход государства. Также суд лишил его водительских прав.