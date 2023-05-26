В Челябинске пройдут городские соревнования экстремалов

В субботу, 3 июня, на площади у ледовой арены "Трактор" пройдёт "Кубок города Челябинска RCC Extreme". В рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от 6 лет. Соревнования планируется провести дважды – в начале и в конце сезона – чтобы у любителей и спортсменов всех уровней была возможность посостязаться в своей возрастной категории, а также проследить спортивный рост в дисциплине. Для организаторов – это шанс открыть и вывести на профессиональный уровень талантливых спортсменов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

"Разумеется, для участников это отличная возможность и на соперников посмотреть, и о себе заявить. Но в целом такие соревнования нужны для того, чтобы помочь талантливым, старательным ребятам взойти на пьедестал сначала в городе, дать им старт для выступления на областном и всероссийском уровнях, а там и до международных соревнований недалеко. Главное, принять участие в соревнованиях могут все желающие и без всяких взносов – от участников нужно только наличие шлема", - рассказал организатор проекта "RCC Extreme", главный тренер Свердловской сборной по ВМХ фристайл Андрей Белов.

Соревнования дадут старт новому сезону экстремальных видов спорта на площадке у ледовой арены "Трактор". При этом, предстоящий сезон обещает быть жарким: на площадке уже запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов, кроме того, спортивным мастерством с челябинскими спортсменами поделятся звёзды экстрима из крупных городов страны. А кульминационным событием сезона станет спортивный праздник, посвящённый Дню рождения Челябинска.

"Площадка пользуется популярностью и среди детей, и среди взрослых спортсменов, прошлым летом сюда приезжали потренироваться как профессионалы, так и начинающие спортсмены на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах и велосипедах, поэтому летних мероприятий на площадке челябинцы действительно ждали", - отметил директор МБУ "Спортивный город" Челябинска Андрей Деркач.

Соревнования стартуют в 12.00 – в это время начнётся регистрация участников, затем зрители смогут увидеть выступления спортсменов в разных возрастных категориях. На протяжении всего мероприятия для гостей будет работать фотозона, зона свободного граффити и фуд-корт, организаторы запланировали проведение розыгрыша призов, а также мастер-классов по экстремальным видам спорта и стрит дэнсу. Заявки от участников уже принимают в официальном сообществе RCC Extreme Челябинск (https://vk.com/rccextreme_chel).

RCC Extreme Челябинск – профессиональный скейт-парк площадью 1,5 тысячи м² построен у ледовой арены "Трактор" в 2022 году. Пространство оборудовано самыми современными конструкциями и доступно для всех желающих. Оснащение спота подходит для тренировок как профессионалов, так и начинающих спортсменов на скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ, трюковых самокатах.