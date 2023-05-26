Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль дело о резонансном убийстве в Сургуте

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об убийстве мужчины в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Михаилу Мокшину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Напомним, преступление, в котором подозревают задержанного, было совершено 24 мая, на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом другого человека. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которой все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. Неизвестно, чем бы закончилась эта жуткая история, если бы очевидцы не успели закрыться от убийцы. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который в последствии сжег.



Пострадавшему была вызвана "скорая", но спасти его не удалось.

В течение суток полицейские установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из гостиниц Сургута. Подозреваемый не выполнил требование о сдаче оружия и оказал сопротивление. В соответствии с законом "О полиции" к нему была применена физическая сила.