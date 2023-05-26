26 Мая 2023
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Массовое внедрение федеральных основных образовательных программ планируется в течение двух лет

Повсеместное внедрение в школах федеральных основных образовательных программ (ФООП) будет проведено в течение двух лет. Об этом рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов на пресс-конференции "Суверенная система образования: итоги учебного года".
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С 1 сентября начнется реализации ФООП по шести предметам: географии, ОБЖ, русскому языку, литературе, истории, обществознанию. Ранее Минпрос обновил федеральные государственные образовательные стандарты, в них появилось конкретное содержание образования по каждому предмету. Утверждены единые ФООП, ведется работа над созданием единых учебников. Если ребенок перейдет из одной школы в другую даже в другом регионе, у него не должно быть проблем.

По словам Кравцова, в новых учебных планах значительно увеличилось количество часов на изучение русского языка и литературы.

Большое внимание будет уделено естественно-научным предметам, акцент сделан на развитие практических навыков. Именно этот "практико-ориентированный подход" критикуют многие специалисты, отмечающие отсутствие прочного теоретического фундамента. Кравцов подтвердил, что современные программы включают такие темы, как "Представление данных", "Статистика", "Вероятность", "Комбинаторика", "Графы", "Логика", которые уменьшат часы на "классическую математику". Однако он считает, что нынешняя школа дает по математике больше, чем советская.

По физике сделан акцент на изучении основ нанотехнологий, квантовых технологий. По биологии - на био- и генетических технологиях, экологии. Все это отбирает часы от фундаментальной науки.

Согласно отчетам, в школах усилена воспитательная работа, учебная неделя начинается с церемоний поднятия государственного флага и исполнения государственного гимна.

Кравцов считает, что значение профессии учителя со временем будет только возрастать. С нового учебного года планируется перейти на единые подходы к начислению зарплат учителям. Чиновник признал, что сейчас не всегда понятно, как начисляется заработная плата. Должна быть введена единая тарифная сетка.

Теги: образование, Сергей Кравцов


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