26 Мая 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев: Если Киев получит ядерное оружие, Москве придется нанести превентивный удар

Если Запад даст Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить удар первой, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По словам политика, вполне вероятно, что США и ЕС поставят Киеву не только истребители, но и ядерное оружие.

"Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар",— сказал Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам. Его словам приводит РИА Новости.

В марте замглавы Совбеза заявлял, что угроза ядерного конфликта в мире не миновала, она возросла. Он в отметил, что поставки зарубежного вооружения на Украину ведут к ядерной катастрофе.

В январе Медведев заявил, что что ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба.

Теги: медведев, украина, ядерное оружие


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