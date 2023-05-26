Додик заявил, что Запад не прислушался к Путину в вопросе совместной безопасности

Президент Республики Сербской Милорад Додик полагает, что его российский коллега Владимир Путин заботится о своем государстве и своем народе, он пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, но к нему не прислушались.

Путин всегда был принципиален, когда ранее пытался разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики, однако к нему не прислушались и продолжили делать с Россией то, что делали ранее с Югославией, сказал РИА Новости Додик.

Напомним, ранее Додик во время встречи в Кремле с Владимиром Путиным назвал специальную военную операцию конфликтом Запада и Россим. Президент Республики Сербской отметил, что Москва, "которая упорно боролась за обеспечение безопасности и пыталась обеспечить гарантии, была вынуждена начать эту военную операцию"

"Мы понимаем, что это не война Украины и России. Это столкновение Запада, который пытается использовать Россию как способ для того, чтобы эту войну раздуть", - сказал Додик.