Игорь Бабушкин поздравил предпринимателей Астраханской области: Примите слова признательности за ваш труд

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил предпринимателей региона с профессиональным праздником.

"Малый бизнес – важная составляющая экономики нашего региона. В нём трудятся более 129 тысяч человек – это четверть всех занятых в экономике области", - отметил в совем поздравлении Игорь Бабушкин.

В регионе предприниматели организуют фирмы в отрасли строительства, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании, промышленности, транспорте и сфере услуг.

"Сегодня вы трудитесь в непростых условиях санкций, оставаясь при этом надёжными партнёрами, патриотами своей Родины. Вы стали одними из первых, кто протянул руку помощи соотечественникам из присоединенных регионов – Донбасса, Запорожья и Херсона. Вы оказываете большую поддержку нашим бойцам – участникам специальной военной операции.

Примите слова признательности за ваш труд и весомый вклад в региональный бюджет. От стабильной работы больших и малых предприятий во многом зависят комфорт и благополучие астраханцев, экономическая устойчивость нашего региона", - подчеркнул глава Астраханской области.

Игорь Бабушкин также отдельно поблагодарил социальных предпринимателей, чья деятельность сейчас особенно нуждается в поддержке государства. "Желаю вам здоровья, успеха в делах и плодотворной работы на благо России и Астраханской области!", - высказал пожелания губернатор.