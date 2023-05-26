26 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин поздравил предпринимателей Астраханской области: Примите слова признательности за ваш труд

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил предпринимателей региона с профессиональным праздником.

производство, рабочий, промышленность(2023)|Фото: astrobl.ru

"Малый бизнес – важная составляющая экономики нашего региона. В нём трудятся более 129 тысяч человек – это четверть всех занятых в экономике области", - отметил в совем поздравлении Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

В регионе предприниматели организуют фирмы в отрасли строительства, сельском хозяйстве, торговле, общественном питании, промышленности, транспорте и сфере услуг.

сельское хозяйство, комбайн, урожай, зерновые, аграрии(2023)|Фото: astrobl.ru

"Сегодня вы трудитесь в непростых условиях санкций, оставаясь при этом надёжными партнёрами, патриотами своей Родины. Вы стали одними из первых, кто протянул руку помощи соотечественникам из присоединенных регионов – Донбасса, Запорожья и Херсона. Вы оказываете большую поддержку нашим бойцам – участникам специальной военной операции.
Примите слова признательности за ваш труд и весомый вклад в региональный бюджет. От стабильной работы больших и малых предприятий во многом зависят комфорт и благополучие астраханцев, экономическая устойчивость нашего региона", - подчеркнул глава Астраханской области.

кулинария, пекарня, булочки, круассаны, пищевая промышленность(2023)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин также отдельно поблагодарил социальных предпринимателей, чья деятельность сейчас особенно нуждается в поддержке государства. "Желаю вам здоровья, успеха в делах и плодотворной работы на благо России и Астраханской области!", - высказал пожелания губернатор.

яйца, продукты, аграрный сектор(2023)|Фото: astrobl.ru

Теги: день предпринимателя, игорь бабушкин, малый бизнес


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