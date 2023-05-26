Бастрыкин заинтересовался строительством офисного здания "Красное&Белое" в Челябинске

Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверки по вопросу строительства офисного здания "Красное&Белое" в Челябинске.

Здание КБ с парковкой на 156 мест планируют построить в границах улиц Чайковского, Коммунальной, Неглинной и Развития. Высота постройки запланирована в семь этажей, общая площадь — до 3 тыс. кв.м. Вопрос о строительстве здания планировалось рассмотреть на публичных слушаниях 27 марта, но его сняли с рассмотрения.

2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. После этого стало известно, что комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в Челябинске отправила проект на доработку.

Теперь жители намерены обратиться к председателю СКР с просьбой дать правовую оценку законности действий должностных лиц органов власти в связи с планируемым на территории поселка строительством. Ранее часть земель в поселке перевели из зоны индивидуального жилищного строительства в общественно-деловую. Жители намерены добиваться возвращения землям начального назначения. По данному факту проводится проверка.

"Председатель СК России поручил руководителю СУ по Челябинской области Решетникову представить доклад о ходе проверочных мероприятий и предварительно установленных обстоятельствах", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Напомним, в свое время алкогольная бизнес-империя начала развиваться именно на Южном Урале, первый магазин КБ был открыт в "нулевых" в Копейске, и в Челябинске уже давно находится штаб-квартира компании.