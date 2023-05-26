Шольц намерен провести с Путиным телефонный разговор

Канцлер Германии Олаф Шольц собирается позвонить президенту России Владимиру Путину. Предметом разговора станет российско-украинский конфликт, заявил Шольц в интервью Kölner Stadt-Anzeiger. Он не сообщил, когда может состояться такой разговор.

По словам Шольца, с момента последних телефонных переговоров с Путиным прошло довольно много времени.

Публично о последних переговорах Шольца и Путина сообщалось в декабре 2022 года, до этого лидеры двух стран общались в сентябре. В начале специальной военной операции Шольц и Путин общались по несколько раз в неделю.