Лантратова: Будем добиваться отмены ЕГЭ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что будет вместе с единомышленниками и родительским сообществом добиваться отмены ЕГЭ. Так она прокомментировала внесение в Госдуму законопроекта о возможности привлечения школьников к общественно полезному труду, за что давно выступала.

Она отметила, что подняла эту тему сразу, как только пришла работать в Комитет. Было проведено множество круглых столов, она побывала в десятках регионов, где встречалась с родителями и учителями. И законодатели услышали это.

"Рада, что коллеги внимательно относятся к нашим заявлениям и берут их в работу! Всегда готова помочь комитету сформировать правильную повестку. Вернуть в школы трудовое воспитание и классические уроки труда, за что билась несколько лет, можно сказать, уже удалось. Теперь будем добиваться отмены ЕГЭ. Родители, подключайтесь, у нас здорово получается! Нас слышат", - написала Лантратова.

Также она выступает за возвращение в школу уроков черчения, без которого невозможно формирование инженерного мышления, что в условиях острого дефицита инженерных кадров в стране жизненно необходимо.

На днях резко против ЕГЭ высказалась ведущая и главред RT Маргарита Симоньян, которая назвала его издевательством над детьми, над образованием и будущим России. Отменить ЕГЭ призывает вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно допустил, что ЕГЭ может быть отменен, но это "требует очень серьезного обсуждения". Противники ЕГЭ возмущены тем, что, когда он вводился, никакого обсуждения не устраивалось.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что не видит перспективы отмены в ближайшие десять лет ЕГЭ как формы экзамена.

