26 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

"От слова совсем": свердловский министр запретил жителям посещать леса

Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов обратился к жителям с просьбой не посещать леса в предстоящие выходные из-за высокой пожароопасной ситуации. Видеообращение чиновника сегодня опубликовано в официальном Telegram-канале правительства региона.
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Как заявил Мамонтов, в майские праздники область столкнулась "с чрезвычайно высокой горимостью".

"Тысячи людей работали, чтобы выходные проходили в более или менее благополучной обстановке. Сегодня люди, которые борются с лесными пожарами, работают круглые сутки и ночуют в палатках. Прошу беречь их труд, заботиться о них и не нарушать правила пожарной безопасности в лесах. Убедительная просьба: в ближайшие выходные, несмотря на высокую жару и, возможно, хорошую погоду без дождей, не выходить в лес от слова совсем", - призвал министр.

Он добавил, что любое неосторожное движение может привести к большому пожару. Кроме этого, Денис Мамонтов призвал беречь леса.

Напомним, накануне свердловский губернатор Евгений Куйвашев обвинил арендаторов лесов в бездействии при тушении пожаров. Также жителям региона пообещали вознаграждение за данные о виновниках лесных пожаров или помощь с их задержанием.

Теги: леса, министр, запрет


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