Трое мужчин подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве

Неизвестные в ночь на 26 мая подожгли релейный шкаф на железной дороге в Москве. Инцидент произошел в районе станции Чухлинка на улице Карачаровской.

Baza сообщает, что пожарные потушили огонь спустя 30 минут.

По данным телеграм-канала, один из очевидцев сообщил полицейским, что видел троих мужчин, взламывающих замки. Поджигатели заметили его и убежали в сторону Рязанского проспекта. Ведутся их поиски.

Накануне в Челябинской области неизвестные подожгли два релейных шкафа на перегоне Магнитогорск-Грузовой – Куйбас. Поджигатели сорвали замки и подожгли оборудование изнутри. В результате инцидента никто не пострадал.