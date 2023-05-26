26 Мая 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

В День воинской славы 3 сентября внесут упоминание о Победе над Японией

День воинской славы "3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)" будет переименован в "День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)". Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Как заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, политика Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и домагалась мирового господства, а одной из стратегических задач являлось уничтожение Советского Союза, который очень сильно мешал.

Вступление СССР в войну с было выполнением союзнических обязательств, оформленных решениями Ялтинской конференции. Именно успешные действия советских войск в Маньчжурии, на южном Сахалине и Курильских островах имели решающее значение для окончания Второй мировой войны. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки американцами (единственный пока случай применения ядерного оружия) имела характер устрашения, чтобы показать, что у США появилось оружие разрушительной силы, но не имела решающего значения в победе над Японией.

Ранее инициативу о переименовании этой даты поддержал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

"Очень важно подчеркнуть значение этого дня. Это была именно победа над милитаристской Японией", — сказал он.

Интересно, что в 2020 году Госдума и Правительство РФ аналогичное предложение не поддержали.

Теги: день победы, Япония, вторая мировая война


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