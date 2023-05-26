26 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале рабочему пилорамы дали 10 лет за расправу над случайным прохожим

В уральском городе Березовский вынесен приговор рабочему пилорамы, нанесшему смертельные травмы случайному прохожему. Его надолго отправили в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 35-летний мужчина несколько месяцев жил и неофициально работал рамщиком на одной из пилорам. В один из дней сентября прошлого года он пил со своим напарником, когда на территорию пилорамы зашел прохожий. Он заблудился и искал людей, поэтому прошел внутрь вагончика-бытовки, в котором жили работники.

Увидев его, пьяный агрессор закричал и выгнал мужчину из бытовки. Затем он стал избивать его руками, ногами, а также металлическим ломом и деревянным брусом. Момент избиения застал хозяин пилорамы, приехавший проверить своих рабочих. Он оттолкнул будущего убийцу от потерпевшего и потребовал вызвать "скорую помощь", после чего уехал.

Злоумышленник добил свою жертву, и лишь убедившись, что тот мертв, вызвал "скорую". Еще до приезда медиков он снял с погибшего наручные часы и вытащил сотовый телефон. Затем, как ни в чем не бывало, встретил медицинских работников и проводил к убитому им человеку. Впоследствии рабочий был задержан.

Березовский городской суд назначил ему 10 лет и 1 месяц лишения свободы. Отбывать срок уральцу предстоит в колонии строгого режима.

Теги: рабочий, суд, пилорама, приговор


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